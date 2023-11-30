The Economist опубликовал статью о "конфликте" Зеленского и Залужного: в ОП ответили

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Свое заявление Подоляк сделал в эфире "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт. По его словам, позиция военных и политических элит в Украине консолидирована.

"Мы настаиваем на том, что конфликта не существует. Еще раз подчеркиваю, что президент Зеленский находится в постоянной коммуникации с господином Залужным. Безусловно, есть ситуация, когда нужно проводить те или иные разговоры на Ставке с учетом того, как продвигаются наши наступательные операции, которые коррективы нужно вносить, что нужно делать для того, чтобы это было эффективнее. Но еще раз подчеркиваю – эти общения ежедневно в рабочем формате", — подчеркнул представитель ОП.

По его мнению, прежде всего Кремль заинтересован во внутриполитических конфликтах в Украине.

"Напряженность" между Зеленским и Залужным

В НАТО не считают, что отличия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом и главнокомандующим ВСУ имеют большое значение. Один из чиновников Альянса отмечает, что Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский – из политической.

Глава ВРУ Руслан Стефанчук опроверг информацию о якобы напряженности между руководством Украины и высшим военным командованием. Спикер назвал это "слухами".

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