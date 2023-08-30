The Guardian: Зеленский "провалил" свой первый визит в США, Байден "был зол"

The Guardian книги Франклина Фоера, в которой в частности описываются детали первой встречи Байдена и Зеленского, состоявшейся в сентябре 2021 года.

Первую встречу президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшуюся в 2021 году, нельзя назвать удачной.

О деталях встречи в Овальном кабинете говорится в книге американского журналиста и писателя Франклина Фоэра "Последний политик: Внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки". Издание The Guardian получило экземпляр книги и приводит детали этой встречи.

Фоэр не использует прямые цитаты и не ссылается на источники, сообщая о встрече Байдена и Зеленского 1 сентября 2021 года. Но его издатель утверждает, что книга основана на "беспрецедентном доступе к тесному внутреннему кругу советников, окружавших Байдена десятилетиями".

Сообщается, что двум лидерам государств не удалось установить взаимопонимание.

"Даже самые ярые симпатики Зеленского в администрации Байдена согласились, что он промахнулся. Это свидетельствовало о том, что впереди назревали более сложные разговоры", — процитировали журналисты книгу.

В статье отмечается, что Зеленский долго добивался встречи в Белом доме. Предыдущий президент США Дональд Трамп отказал ему, поскольку тот не захотел помогать рыть компромат на его политических оппонентов, среди которых был и Байден. Фоер утверждает, что Зеленский вынашивал "старые обиды после этого эпизода" и "по крайней мере, подсознательно, казалось, обвинял Байдена в унижении и политических проблемах, которые он пережил".

Автор также говорит, что Зеленский считал Байдена слабым, в частности, из-за его решения в начале 2021 года отказаться от санкций против российской компании, которая строит "Северный поток-2".

Байден согласился на встречу с Зеленским, но "не был высокого мнения о нем", — пишет Фоер, особенно из-за дружеских отношений, которые президент Украины установил с сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом из-за решений по "Северному потоку".

В знак протеста Круз заблокировал утверждение кандидатов в Госдепартаменте.

"Понимал он это или нет, но Зеленский был соучастником этого трюка. Это пахло тем, что администрация Байдена считала дилетантством. По правде говоря, Байден не был высокого мнения о своем украинском коллеге", — цитируют абзац из книги в The Guardian.

Фоэр говорит, что Байден, который в президенты Обамы работал в должности вице-президента, "был дольше вовлечен в украинскую политику, чем Зеленский".

Официальная стенограмма выступления Байдена и Зеленского перед журналистами перед их встречей в Овальном кабинете 1 сентября содержит декларации о взаимном уважении и общих политических целях. Но, по словам Фоера, как только встреча началась, Зеленский "казалось, забыл о сомнениях Байдена".

Байден ожидал выражения благодарности за поддержку США, пишет Фоэр. Зеленский в свою очередь изложил длинный список требований, главное из которых – вступление Украины в НАТО.

Фоер пишет: "Разочарование Зеленского затмило его способность к логике. После просьбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что эта организация, по сути, является историческим пережитком, значение которого уменьшается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО. Это был абсурдный анализ и вопиющее противоречие. И это разозлило Байдена".