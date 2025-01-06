The Telegraph назвал событие, которое уже в 2025-м может стать началом конца для Путина

По всей вероятности, Курская область России может стать началом конца для российского диктатора-президента Владимира Путина уже в 2025-м. Российский фронт на этом участке фронта выглядит очень шатким. Между тем, ВСУ могут не просто удержаться на захваченных территориях, но и продвинуться вперед.

Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

Автор материала отмечает, что "фюрер" Путин уверял российскую аудиторию, что вернет территории в Курской области еще до Рождества, 7 января. Впрочем, наступление украинской армии идет дальше на восток. Поэтому "все это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре".

"Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году – как это было для Гитлера в 1943 году. Похоже, украинские войска нанесли настоящий удар россиянам Курску в течение последних нескольких дней. Возможно, 801 бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь отошла Курского выступления. По оценкам Украины, погибли сотни выходцев из Северной Кореи, направленных на усиление бригады", — пишет The Telegraph.

Автор статьи называет Путина "ужасным военачальником", который "забыл или, скорее всего, не знает о принципах ведения войны, особенно говорящий — укрепляй успех, а не неудачу".

В материале говорится также о том, что " Путин может находиться в режиме выживания после событий в Сирии, ликвидации его правой руки генерала Игоря Кириллова и решения Украины закрыть маршрут, позволяющий России продавать газ в Европу".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял не раз о важности Курской операции. По его словам, это "сильный козырь" во всех переговорах, и не только с Россией.

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