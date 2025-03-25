По мнению журналиста, переговоры и боевые действия, по всей вероятности, затянутся на неделе.

Последние заявления российских чиновников, в частности спикера Путина Пескова и участника саудовских переговоров от РФ Карасина, свидетельствуют о том, что Кремль поставил задачу затягивать переговоры по войне как можно дольше.

Об этом говорится в анализе корреспондента The Telegraph Роланда Олифанта.

"Интересно, сложно, но достаточно конструктивно", – сказал Григорий Карасин. "Технические переговоры, которые углубляются в детали", – сказал Дмитрий Песков. "Вообще ничего, во всяком случае, пока", – сказала американская делегация.

"Это язык процедурного болота, а не дипломатического прорыва. А это означает просто желание затянуть переговоры подольше", – отмечает журналист The Telegraph.

Он напомнил, что, по информации издания Moscow Times, РФ на переговорах требует полного контроля над четырьмя областями Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

По мнению британского журналиста, россияне надеются, что Дональд Трамп заставит украинцев уступить землю в тех регионах, которыми он еще владеет, или они затянут переговоры подольше в надежде завладеть ими силой. Даже если оккупанты не достигнут своей цели полностью, каждый лишний километр, который они захватывают прямо сейчас, может быть сохранен за РФ в будущем.

"Таким образом, время сейчас на нашей стороне, и мы попытаемся максимально использовать его", – сообщил один источник.

"Им (российской делегации – Ред.) поручили присматриваться к каждой запятой", – сказал другой собеседник.

Условия на поле и прогресс за столом переговоров напрямую связаны. Пока Путин думает, что может получить больше первого, он будет тянуть со вторым.

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По словам журналиста, задача российской делегации состоит в том, чтобы не раздражать американцев прямым "нет", а когда им не хватает терпения, убедить их, что Украина, а не Россия, вызывает задержку.

"Однако пока американская делегация держит свои карты скрытыми. Единственное, что мы можем сказать наверняка, это то, что переговоры, вероятно, затянутся на недели. Так же и боевые действия", – подытожил Роланд Олифант.

Ранее глава МИД страны-агрессорки РФ Лавров сделал ряд заявлений по поводу результатов переговоров в Саудовской Аравии.

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