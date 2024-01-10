The Time озвучил 10 глобальных рисков на 2024 год: среди них — "разделенная Украина"

The Time объявил 10 глобальных рисков 2024 года: среди них есть и "разделенная Украина".

Об этом пишет издание.

В частности, в 2023 году большие истории были сосредоточены на двух войнах в Европе (Россия против Украины) и Ближнем Востоке (Израиль против ХАМАС).

"Эти конфликты расширятся в 2024 году, но третья "война" — Соединенные Штаты против самих себя — составляет наибольший глобальный риск. И, как всегда, будут новые истории, которые заслуживают большего внимания, чем они получают", — пишет The Time.

Среди других рисков идет речь и о "разделенной Украине". Вот о чем идет речь:

"Вторжение России в Украину остается исторической неудачей. НАТО усиливается новыми членами Финляндией и Швецией. ЕС открыл процесс вступления Украины в членство, Россия столкнулась с 11 раундами санкций, приближаются новые, а половина ее суверенных активов была заморожена — деньги, вероятнее всего, будут использованы для Европа больше не покупает российские энергоносители.

Но в этом году Украина будет де-факто разделена, и у России теперь есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: и если Украина не решает свои проблемы с живой силой, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и могут увеличиться. Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, и перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ России и может втянуть НАТО в конфликт", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану.