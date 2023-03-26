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Тихановская отреагировала на идею Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие РФ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
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Тихановская отреагировала на идею Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие РФ

Фото: Associated Press

Размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия является нарушением Конституции этой страны.

Об этом заявила в сервисе микроблогов Twitter глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает его конституцию и противоречит воле белорусского народа относительно сохранения неядерного государственного статуса, высказанного в Декларации о государственном суверенитете Беларуси в 1990 году", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Мол, 1 июля Россия завершает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

"Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе", — заявил Путин.

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Дата публикации
Просмотры
369
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