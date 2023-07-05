Тихановская получила анонимное сообщение о смерти своего мужа в тюрьме

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила анонимное сообщение о якобы смерти ее мужа Сергея в тюрьме. Однако никаких подтверждений этому пока нет.

Об этом Тихановская сообщила в Twitter.

По ее словам, неизвестный написал ей, что якобы Сергей Тихановский умер в Жодинской колонии.

"Для этого утверждения нет никаких доказательств. Подобные слухи ходят не впервые, и я не знаю, как это прокомментировать. Последний раз я получала информацию о своем муже Сергее 9 марта. С тех пор я о нем ничего не знаю. Я не получила ни одного письма, до него не пускают адвоката", — пишет Тихановская.

Она отметила, что такая же ситуация с родственниками других белорусских оппозиционеров Виктора Бабарики, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака и других.

Гомельский суд приговорил блогера и мужа Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии строгого режима. Он был задержан еще в мае 2020 года. Его арестовали перед президентскими выборами, а жена Светлана баллотировалась вместо него. Сергею Тихановскому предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствии работе Центральной избирательной комиссии и организации действий, нарушающих общественный порядок.

Напомним, Минский городской суд 6 марта вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции. Так, бывшей кандидатке в президенты Беларуси и оппозиционерке Светлане Тихановской заочно присудили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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