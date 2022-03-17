Тихановская просит ООН признать Беларусь временно оккупированной Россией

Она также просит привлечь Александра Лукашенко к трибуналу из-за событий в Украине.

Оппозиционерка Светлана Тихановская присит ООН признать Беларусь временно оккупированным государством.

Утром она встретилась с 27 послами стран ЕС в Женеве, представляющими свои страны в ООН. А также с представителями стран-членов Совета по правам человека ООН: послами США, Великобритании, Гамбии, Коста-Рики, Мексики и других стран.

Тихановская призвала поддержать продолжение специального мандата ООН по Беларуси и принять резолюции против режима.

Об этом говорится на официальной странице Тихановской в Facebook.

"Это может позволить открывать новые дела в рамках универсальной юрисдикции и международных расследований по всей Европе", — пояснила она.

Оппозиционер призвала послов при ООН к таким действиям:

– признать Беларусь как страну де-факто временно оккупированной Россией;

– привлечь Лукашенко к трибуналу в связи с событиями в Украине;

– немедленно отреагировать на пытки в тюрьмах Беларуси и условия содержания политзаключенных;

– поддержать работу международной платформы по сбору улик преступлений режима IAPB и поддержать белорусских правозащитников.

Напомним, Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны.

Читайте также: