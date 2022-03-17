Тихановская просит ООН признать Беларусь временно оккупированной Россией

Она также просит привлечь Александра Лукашенко к трибуналу из-за событий в Украине.
Оппозиционерка Светлана Тихановская присит ООН признать Беларусь временно оккупированным государством.
Утром она встретилась с 27 послами стран ЕС в Женеве, представляющими свои страны в ООН. А также с представителями стран-членов Совета по правам человека ООН: послами США, Великобритании, Гамбии, Коста-Рики, Мексики и других стран.
Тихановская призвала поддержать продолжение специального мандата ООН по Беларуси и принять резолюции против режима.
Об этом говорится на официальной странице Тихановской в Facebook.
"Это может позволить открывать новые дела в рамках универсальной юрисдикции и международных расследований по всей Европе", — пояснила она.
Оппозиционер призвала послов при ООН к таким действиям:
– признать Беларусь как страну де-факто временно оккупированной Россией;
– привлечь Лукашенко к трибуналу в связи с событиями в Украине;
– немедленно отреагировать на пытки в тюрьмах Беларуси и условия содержания политзаключенных;
– поддержать работу международной платформы по сбору улик преступлений режима IAPB и поддержать белорусских правозащитников.
Напомним, Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны.
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