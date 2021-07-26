Тихановская считает, что Лукашенко может использовать войска РФ в Беларуси для шантажа Украины

Тихановская считает, что Лукашенко может использовать войска РФ в Беларуси для шантажа Украины

На прошлой неделе в Беларусь прибыли первые эшелоны с военными и бронетехникой из РФ для подготовки к учениям Запад-2021.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко может использовать пребывание в стране войск РФ для шантажа соседних государств.

Такие опасения она высказала во время встречи с белорусской общиной в Нью-Йорке, передает Укринформ.

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Целью маневров называют отработку "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Тихановская считает, что Лукашенко может воспользоваться присутствием в Беларуси российских войск для достижения собственных целей.

"Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут быть самые разнообразные", — заявила она.

Напомним:

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты: ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной Штатов.

ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной Штатов. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси.

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