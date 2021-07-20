Тихановская встретилась с госсекретарем США: о чем говорили

Тихановская встретилась с госсекретарем США: о чем говорили

Встреча с президентом Байденом не запланирована.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она призвала США усилить политическое и экономическое давление на белорусский режим.

Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

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"Во время встречи с Энтони Блинкеном я поблагодарила его за поддержку белорусских демократических стремлений. Я призвала США усилить помощь нашему гражданскому обществу, осуществить экономическое и политическое давление на режим и призвать Россию сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса", — написала она.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча президента США Джо Байдена с Тихановской сейчас не значится в графике американского лидера.

"Она будет встречаться с представителями Белого дома высокого ранга. Сейчас для нее не запланированы встречи с президентом", — сказала она на брифинге.

Напомним:

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты: ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной штатов.

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