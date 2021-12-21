Тимошенко дала совет Порошенко: Надо проходить все суды и доказывать, что твоя позиция честна

Тимошенко дала совет Порошенко: Надо проходить все суды и доказывать, что твоя позиция честна

Тимошенко считает, что Порошенко нужно идти в суд.

Народная депутат Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко посоветовала пятому президенту Украины Петру Порошенко, которому 20 декабря было объявлено о подозрении в государственной измене, не бежать из Украины, а пытаться доказать свою невиновность.

Свои рассуждения политик озвучила в прямом эфире программы "Стражи стран" на телеканале "Украина 24".

Тимошенко напомнила, что и сама при режиме Януковича пережила политические репрессии "в самом худшем варианте".

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"Я хочу дать несколько очень важных советов. Первое: если он верит в свою правоту и если в душе и сердце у него все спокойно, нельзя никуда уезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не надо никуда ехать. Если ты чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома. Проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна", — подчеркнула Тимошенко.

Политик добавила, что понимает: добиться справедливости в украинских судах вряд ли удастся, однако нужно пройти все судебные инстанции и прийти к Европейскому суду по правам человека.

"И потому советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости, если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает это. Это нужно и для него, и для страны", — подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене". Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

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