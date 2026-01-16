Тимошенко назвала депутата, который якобы сотрудничал с НАБУ против нее

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко перед заседанием суда 16 января / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Народный депутат, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко назвала фамилию депутата, который, по мнению политика, сотрудничал против нее с Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом Тимошенко сказала 16 января во время заседания суда по избранию ей меры пресечения.

По словам лидера «Батькивщины», под псевдонимом «Мазур» якобы выполнял поручение НАБУ народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин. По словам Тимошенко, политик находится под давлением из-за собственного уголовного дела.

«Эта встреча, если брать по времени, она была с паном Копытиным. Это народный депутат. Я просто хочу прокомментировать это, потому что пан Копытин, который был зашифрован как «Мазур» — это не просто депутат, как мы потом разобрались. По этому депутату есть уголовное дело в НАБУ и он находится под давлением НАБУ для того, чтобы по сути выполнять какие-то их поручения», — рассказала народная избранница.

Тимошенко утверждает, что Копытин «напрашивался» к ней на встречи и заявлял, что больше не хочет работать вместе с большинством и быть во фракции «Слуга народа», потому что мол принимаются антиукраинские законы, и предлагал сотрудничать.

«Я могу сказать, что мы, безусловно, ищем сотрудничества с депутатами, которые не будут поддерживать законопроекты, которые против национальных интересов… Могу сказать абсолютно точно, что пан Копытин был заинтересован в том, чтобы закрыть свое уголовное дело», — высказалась депутат.

В чем НАБУ подозревает Юлию Тимошенко?

НАБУ и САП официально выдвинули подозрение Тимошенко. По версии следствия, лидер «Батькивщины» пыталась внедрить систему платного голосования в парламенте. Речь идет о ежемесячных финансовых «бонусах» для народных депутатов в обмен на лояльность при кадровых назначениях и блокировании нежелательных законопроектов. Координация действий якобы происходила через зашифрованные мессенджеры.

Во время недавних обысков правоохранители обнаружили значительные суммы наличных в иностранной валюте. Следствие квалифицирует действия политика как предложение неправомерной выгоды в крупных размерах. Сама Тимошенко отрицает вину и называет дело заказным.

Сегодня, 16 января, в Высшем антикоррупционном суде идет заседание. Судьи решают, какую меру пресечения избрать для подозреваемой на время расследования.