Тимошенко назвала депутата, причастного к ее делу: парламентарий отреагировал
Депутат отвергает забрасывающую Тимошенко.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Копытин ответил на обвинение лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, подозреваемой во взяточничестве, в его якобы сотрудничестве с НАБУ.
Об этом сам депутат сообщил в своем Telegram-канале.
«В информационном пространстве на днях распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов», — подчеркнул представитель «Слуги народа».
Заявления Тимошенко он назвал попыткой вовлечь его «в политические интерпретации процессуальных действий и событий», к которым «не имеет никакого отношения». Копытин подчеркнул, что «не участвует в политических играх и тем более — не комментирует действия правоохранительных органов».
Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институций. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна отвечать на все вопросы», — добавил народный избранник.