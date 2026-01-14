ТСН в социальных сетях

Тимошенко об обысках в офисе «Батькивщины»: в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на обыски в партийном офисе политической силы и назвала их политическим давлением.

Об этом Тимошенко сообщила в посте на своей странице в соцсетях.

По ее словам, обыски продолжались всю ночь и проходили без предъявления процессуальных документов.

«Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда… Сейчас же не было и этого», — написала Юлия Тимошенко.

Тимошенко также заявила, что во время обыска правоохранители не обнаружили никаких доказательств правонарушений, однако изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер «Батькивщины» категорически отвергла обвинения, которые появились накануне в публичном пространстве, и назвала ситуацию политическим преследованием. Она также увязала события с возможным приближением избирательной кампании.

Ранее Юлия Тимошенко публично критиковала деятельность НАБУ, в частности, заявляла о необходимости реформирования антикоррупционных органов и пересмотра подходов к их работе.

