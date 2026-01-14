Тимошенко объявили о подозрении: НАБУ показало разоблачительные пленки (видео)

НАБУ

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро Украиныи Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины относительно предложения предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

Об этом сообщили в НАБУ и САП.

Как отмечается, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами за принятие решений по законопроектам в парламенте возникла кризисная ситуация, повлекшая напряжение внутри депутатского корпуса. По данным следствия, этой ситуацией воспользовалась руководительница одной из парламентских фракций.

Реклама

Следствие установило, что подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами Украины по внедрению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований. Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве, которое предусматривало авансовые выплаты и было рассчитано на длительный период.

По материалам следствия, во время разговоров обсуждался ежемесячный формат выплат. В частности, фигурантка отмечала, что средства будут передаваться заранее за будущие голосования, а сотрудничество будет иметь постоянный характер.

© НАБУ

Во время негласных следственных действий зафиксированы разговоры, в которых обсуждался механизм координации голосований. В частности, по данным следствия, подозреваемая объясняла, что после достижения договоренностей депутатам будут присылаться инструкции по голосованию через защищенный мессенджер. В сообщениях должны были указываться варианты голосования - "за", "против", "воздержаться" или не участвовать в голосовании.

Также обсуждался порядок сбора информации о результатах голосований. По версии следствия, подозреваемая отмечала, что после каждого голосования должна получать подтверждение выполнения договоренностей в виде сигналов или сообщений от привлеченных депутатов.

Реклама

Отдельное внимание следствие обратило на договоренности о включении законопроектов в повестку дня. Согласно зафиксированным разговорам, депутаты должны были поддерживать включение вопросов в повестку дня, но в дальнейшем не голосовать за сами законопроекты с целью их блокирования. Это, по версии правоохранителей, позволяло формально контролировать повестку дня и одновременно делать невозможным принятие нежелательных решений.

Кроме того, договоренности касались и кадровых вопросов парламента. Согласно материалам следствия, подозреваемая обсуждала схему, по которой депутаты должны были голосовать за снятие с должностей отдельных лиц, одновременно не поддерживая их назначение на другие должности.

В январе 2026 года руководительницу парламентской фракции разоблачили и сообщили ей о подозрении. Во время следственных действий, по информации правоохранительных органов, были обнаружены денежные средства, в частности купюры номиналом 100 долларов США, которые, по версии следствия, могли быть связаны с реализацией указанного механизма.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное в значительном объеме. Досудебное расследование продолжается.

Реклама

В НАБУ и САП отметили, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко получила утром 14 января подозрение от НАБУ и САП. Политик также подтвердила обыски в офисе ее политсилы.