- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 2 мин
Тимошенко предстанет перед судом: НАБУ передало дело
По версии следствия, Юлия Тимошенко вела переговоры с отдельными нардепами о введении системы вознаграждений за лояльное голосование.
Национальное антикоррупционное бюро официально передало в суд дело в отношении руководительницы парламентской фракций «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую обвиняют в организации схемы подкупа народных депутатов за «правильные» голосования.
Об этом сообщило НАБУ.
По данным следствия, в декабре 2025 года, после разоблачения фактов получения взяток нардепами за принятие решений по законопроектам в Верховной Раде, обвиняемая начала переговоры с отдельными парламентариями о введении системы вознаграждений за лояльное голосование.
Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с авансовыми выплатами. Народные депутаты должны были действовать в соответствии с указаниями относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия в голосовании.
В январе руководительнице депутатской фракции объявили подозрение в предложении или предоставлении взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.
Детали дела Юлии Тимошенко — что известно
Напомним, 14 января НАБУ и САП объявили подозрение Тимошенко в предложении неправомерной выгоды должностным лицам. По данным следствия, после антикоррупционных разоблачений в декабре 2025 года, депутат пыталась внедрить системный механизм регулярных выплат коллегам за лояльное голосование или воздержание от него по указанию. НАБУ также обнародовало соответствующие аудиозаписи разговоров.
Параллельно в офисе партии «Батькивщина» всю ночь продолжались обыски, во время которых правоохранители изъяли телефоны, документы и сбережения. Тимошенко назвала записи «эмоциями», полностью отвергла обвинения, а действия силовиков окрестила незаконным «политическим заказом».
Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 млн грн. Этот залог был внесен 23 января.