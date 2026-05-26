Тимошенко предстанет перед судом: НАБУ передало дело

Национальное антикоррупционное бюро официально передало в суд дело в отношении руководительницы парламентской фракций «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую обвиняют в организации схемы подкупа народных депутатов за «правильные» голосования.

По данным следствия, в декабре 2025 года, после разоблачения фактов получения взяток нардепами за принятие решений по законопроектам в Верховной Раде, обвиняемая начала переговоры с отдельными парламентариями о введении системы вознаграждений за лояльное голосование.

Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с авансовыми выплатами. Народные депутаты должны были действовать в соответствии с указаниями относительно голосования («за» или «против»), удержания или неучастия в голосовании.

В январе руководительнице депутатской фракции объявили подозрение в предложении или предоставлении взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

Детали дела Юлии Тимошенко — что известно

Напомним, 14 января НАБУ и САП объявили подозрение Тимошенко в предложении неправомерной выгоды должностным лицам. По данным следствия, после антикоррупционных разоблачений в декабре 2025 года, депутат пыталась внедрить системный механизм регулярных выплат коллегам за лояльное голосование или воздержание от него по указанию. НАБУ также обнародовало соответствующие аудиозаписи разговоров.

Параллельно в офисе партии «Батькивщина» всю ночь продолжались обыски, во время которых правоохранители изъяли телефоны, документы и сбережения. Тимошенко назвала записи «эмоциями», полностью отвергла обвинения, а действия силовиков окрестила незаконным «политическим заказом».

Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 млн грн. Этот залог был внесен 23 января.

