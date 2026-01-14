- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1243
- Время на прочтение
- 2 мин
Тимошенко рассказала о деталях обысков с трибуны Верховной Рады
В Верховной Раде Тимошенко заявила о безосновательных обвинениях и запугивании.
Лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко выступила с трибуны Верховной Рады с заявлением. Политика не опровергла озвученные в ее адрес обвинения, назвав их необоснованными и ничем не доказанными, а также сообщила о попытке силового проникновения в ее офис.
Об этом народная депутат рассказала во время своего выступления.
По словам Юлии Тимошенко, инцидент произошел накануне вечером около 21:30. Она утверждает, что в это время находилась в своем офисе сама, без охраны и посторонних.
«В 21:30 обрушилось огромное количество людей в амуниции, с оружием, на пяти автобусах приехали. Более 30 человек», — рассказала лидер «Батькивщины».
Тимошенко отметила, что люди объяснили свое появление намерением провести обыск. Однако, по ее словам, законные основания для таких действий предоставлены не были.
«Я спросила: а есть ли у вас решение суда, или, может, прокурор что-то написал?», — рассказала диалог нардепка.
Что произошло
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительницы одной из парламентских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.
По данным следствия, после разоблачения коррупционных фактов в парламенте в конце 2025 г. она якобы инициировала создание системного механизма регулярных выплат депутатам в обмен на лояльное поведение во время голосований.
Речь шла об авансовых ежемесячных выплатах, координации решений через защищенные мессенджеры, контроле выполнения договоренностей и манипулировании повесткой дня и кадровыми вопросами. Досудебное расследование продолжается, а подозреваемая считается невиновной в решении суда.