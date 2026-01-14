Тимошенко рассказала о деталях обысков с трибуны Верховной Рады

Юлия Тимошенко / © Facebook/Юлия Тимошенко

Лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко выступила с трибуны Верховной Рады с заявлением. Политика не опровергла озвученные в ее адрес обвинения, назвав их необоснованными и ничем не доказанными, а также сообщила о попытке силового проникновения в ее офис.

Об этом народная депутат рассказала во время своего выступления.

По словам Юлии Тимошенко, инцидент произошел накануне вечером около 21:30. Она утверждает, что в это время находилась в своем офисе сама, без охраны и посторонних.

«В 21:30 обрушилось огромное количество людей в амуниции, с оружием, на пяти автобусах приехали. Более 30 человек», — рассказала лидер «Батькивщины».

Тимошенко отметила, что люди объяснили свое появление намерением провести обыск. Однако, по ее словам, законные основания для таких действий предоставлены не были.

«Я спросила: а есть ли у вас решение суда, или, может, прокурор что-то написал?», — рассказала диалог нардепка.

Что произошло

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительницы одной из парламентских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

По данным следствия, после разоблачения коррупционных фактов в парламенте в конце 2025 г. она якобы инициировала создание системного механизма регулярных выплат депутатам в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла об авансовых ежемесячных выплатах, координации решений через защищенные мессенджеры, контроле выполнения договоренностей и манипулировании повесткой дня и кадровыми вопросами. Досудебное расследование продолжается, а подозреваемая считается невиновной в решении суда.