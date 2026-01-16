Тимошенко сказала, кто владелец денег в пакете, который нашло НАБУ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко перед заседанием суда 16 января / © Getty Images

Подозреваемая в предложении взятки лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, кому принадлежат деньги в пакете, который во время обысков нашли сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Об этом народный депутат сказала на заседании суда 16 по избранию ей меры пресечения.

Журналисты поинтересовались у Тимошенко, кому принадлежат деньги из пакета «Новой почты», найденные детективами НАБУ.

«Да, дорогие друзья, это обычные пакеты. И это мои семейные сбережения, которые просто, как у любого человека, где-то хранятся. Я их хранила на работе. Так что вот», — ответила политик.

В чем подозревают Юлию Тимошенко: все о деле

НАБУ и САП сообщили о подозрении Тимошенко, которая пыталась ввести системный механизм подкупа народных депутатов за «правильные» голосования. По данным следствия, политик предлагала ежемесячные авансовые выплаты в обмен на лояльность в кадровых вопросах и блокирование законопроектов через защищенные мессенджеры. Во время обысков накануне правоохранители изъяли значительные суммы наличных в долларах, а действия фигурантки квалифицировали как предложение неправомерной выгоды в значительном объеме. Тимошенко все обвинения отвергает.

НАБУ также обнародовало аудиозаписи о системном подкупе народных депутатов. Зафиксированный на пленках голос обсуждает авансы в размере «десять за две сессии» в обмен на четкое выполнение инструкций по кадровым назначениям и блокированию законопроектов. Тимошенко называет записи сфабрикованными.

16 января Высший антикоррупционный суд проводит заседание, на котором рассматривает избрание меры пресечения для Тимошенко.