"Типичное поведение России": в СНБО прокомментировали "согласие" Путина на прекращение огня

Заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы готовности прекратить боевые действия против Украины на 30 дней, но с какими-то "нюансами" никого не удивило. Так как это "типичное поведение" официальных лиц страны-агрессора, которые постоянно лгут и обвиняют всех вокруг в своих собственных преступлениях или ошибках.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Типичное поведение России в международной политике: "мы готовы прекратить огонь, но есть нюансы". Важно понимать, что информационная стратегия России будет направлена ​​в любом случае на то, чтобы обвинять Украину в их же нарушениях, выдвигать странные требования и сделать все так же, как было во время Минска. Это их тактика есть и будет - лгать и обвинять", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Диктатор сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы, включая Курскую область".

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