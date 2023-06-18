"Типовое российское мошенничество": Подоляк о встрече Путина с африканскими лидерами

В Офисе президента Украины резко отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина с лидерами африканских стран. Накануне делегация находилась с визитом в Киеве.

В частности, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин жалуется африканским лидерам на преследования.

"Типичное российское... мошенничество. Военный преступник, находящийся в международном розыске и имеющий ордер на арест, жалуется африканским лидерам, что он действует исключительно в рамках Устава ООН", — писал он в Twitter.

Подоляк напомнил, что именно Россия является агрессором и нарушает Устав ООН, а именно ворвалась на территорию Украины, оккупировала часть территории, убивает, пытает, депортирует людей. Советник главы ОП также напомнил о террористическом акте россиян, взорвавших Каховскую ГЭС.

"Что говорит устав ООН о демонстративных казнях, пытках узников и показательных процессах? Возможно, в МГИМО излагают какую-то другую версию международного права?" – добавил Подоляк.

Что известно о визите лидеров Африки в Киев

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса инициировал "мирный план", чтобы помочь завершить войну в Украине. С этой целью он предложил сформировать африканскую делегацию и посетить Киев и Москву. В Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский приветствовал такую мирную инициативу, готовый принять африканских лидеров и рассказать им о своей формуле мира.

16 июня в Киев прибыла делегация Африки для презентации своей мирной инициативы. В ее состав вошли президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. Кроме них, также присутствовали лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

Какой именно "мирный план" привезли африканские политики - точно неизвестно. 15 июня агентство Reuters сообщило, что имело возможность ознакомиться с документом. В пока не обнародованном рамочном документе уже есть перечень мер, которые африканские лидеры хотят предложить лидерам стран, участвующих в военном конфликте.

Среди того, что предлагается обсудить предложение выведения тактического ядерного оружия из Беларуси, отвод российских войск с определенных оккупированных территорий, приостановление действия ордера на арест Путина, ослабление санкций против РФ. Отдельным пунктом стоит продление зерновой сделки и разрешение для РФ экспортировать минеральные удобрения.

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