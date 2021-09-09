Тищенко снова отличился в Раде: выбежал к трибуне и напал на Лерос

Тищенко снова отличился в Раде: выбежал к трибуне и напал на Лерос

Разумков призвал Тищенко прекратить такое поведение.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко снова отличился в Раде. Он пытался стянуть с парламентской трибуны внефракционного депутата Гео Лероса, когда тот выступал с критикой в адрес Владимира Зеленского и Офиса президента.

Это произошло во время заседания парламента 9 сентября.

Тищенко подошел к трибуне, закрыл микрофон и силой вывел Лероса из-за трибуны. В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций парламента. В зале Рады раздавались крики "Это парламентаризм?".

Председатель Рады Дмитрий Разумков призвал Тищенко отойти от трибуны и не мешать нардепу закончить свое выступление. Также из сессионного зала в адрес Тищенко раздавались возгласы: "Николай, ты не прав!".

Разумков объявил перерыв на 15 минут, но сразу отменил его, и парламент продолжил рассмотрение отчета Временной следственной комиссии по работе "Укрзализныци".

В Раде нардеп Тищенко силой вытащил из-за трибуны Лероса

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