"То, чего нам не хватало при Байдене": нардеп назвал позитив для Украины в победе Трампа

Позитив для Украины в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США состоит в том, что тактика администрации демократов уйдет в прошлое. При Трампе появится администрация быстрых решений и это то, чего Украине очень не хватало при президентстве Джо Байдена.

Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Юрчишин, сообщает "Главком".

Народный избранник описал преимущества президентства Трампа для Украины. По его мнению, наиболее позитивным является то, что практикуемая демократами "тактика отрезания хвоста коту частями" отойдет.

"Администрация Трампа – это администрация решений, пусть часто и ошибочных, но быстрых. Это то, чего нам очень не хватало при Байдене. Потому что иногда даже ошибочное решение, принятое вовремя, гораздо лучше, чем хорошее, но отложенное. Ошибку, если ее вовремя осознать, есть возможность исправить", – объяснил Юрчишин.

Он также считает, что Трамп поставит президента России Владимира Путина перед достаточно сложным выбором, ведь республиканец известен в бизнесе тем, что берет то, чего хочет. По мнению нардепа, новый президент США будет склонять российского диктатора к переговорам, а если тот будет "вилять" и пытаться выторговать для себя лучшую ситуацию, это может быть хорошо для Украины.

"Ключевой аргумент наших друзей среди республиканцев из группы поддержки Украины, победивших в своих штатах, – что первое оружие Украине на самом деле предоставил Трамп. То есть в критических ситуациях он готов на важные решения. А решение в своей команде принимает он сам. Хотя очень многое зависит от того, кто будет формировать внешнеполитический курс, и, в конце концов, Майк Помпео, занимавшийся этим ранее, остался в команде Трампа. Его привлечение не стопроцентное, но очень вероятно, а с ним определенный уровень взаимодействия уже наработан", – рассказал Юрчишин.

Он добавил, что коммуникация украинских властей должна исходить не из собственных интересов, а из интересов Трампа. Следует понимать, что ему может быть интересно. К примеру, уже не один человек из команды политика говорил, что для Трампа привлекательна идея с заменой военных США в Европе на украинских бойцов.

"Мы должны не притворяться детьми, которых нужно понять, обнять и помочь, а исходить из взрослой позиции, что эта администрация не является дружественной к нам. Нам нужно понять ее интересы, нащупать, где они пересекаются с нашими и пытаться развивать именно эти направления. Надо найти те точки соприкосновения, которые помогут убедить Трампа, что единственный шанс сделать Америку великой – это обеспечить победу демократии в войне с тоталитаризмом. Мы должны показать, что не только можем противостоять России, а делаем это максимально эффективно, и помощь нам даст возможность действительно навести порядок в данном регионе", – сказал нардеп.

К слову, политтехнолог Дмитрий Васильев заявил, что Трамп ценит бизнес-соглашения, его не интересуют демократические ценности. Так что Украине придется предлагать ему экономически выгодные условия и соглашения.

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