То, что мы продержались 3 дня – был шок для партнеров: Кулеба о победе Украины в войне

То, что мы продержались 3 дня – был шок для партнеров: Кулеба о победе Украины в войне

Кулеба подчеркнул, что сейчас Запад более активно готов помогать Украине.

В первые дни войны Запад не верил, что Украина может выстоять больше 48 часов и отказывался помогать. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

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Об этом в интервью НВ сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и сказал: "Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим". Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: " Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность". Это конкретный эпизод, имевший место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС", – сказал Кулеба.

Однако уже в последующие трое суток, по словам Кулебы, произошли кардинальные перемены.

"Мы эти трое суток не спали, не ели, не пили, мы работали с партнерами. Мы увидели беспрецедентно жесткие санкции (которых сейчас все равно мало, нужно еще). Мы увидели поставки оружия и смену не то, что риторики, а вообще отношение То, что мы продержались первые три дня, это был шок для партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться. Это осознание, к сожалению, уплаченное украинской кровью и разрушенными украинскими городами. Так Швеция, которая единственный раз в истории передавала кому-то оружие — Финляндии в 1939-м, — дала нам оружие. Германия сменила свою позицию и решила тоже дать нам оружие", — подчеркнул министр.

Глава украинского МИД добавил, что в первые 7 дней войны он получал от министров ежедневно следующие сообщения: "Дмитрий, передаем вам то, то и то, такое оружие и такое-то оружие. Надеюсь, это не слишком поздно", "Дмитрий, и мы передаем оружие, надеюсь, это не слишком поздно".

"Они как сговорились! Они писали одну и ту же фразу, потому что у всех было это чувство срочности. Сейчас же каждый, с кем я общаюсь, говорит две вещи: мы восхищаемся вами, мы уверены в вашей победе. Это так и есть. Другой вопрос — цена этой победы… Но своими действиями, своим героизмом, все, начиная от президента и заканчивая рядовым в окопе, мы вызываем восхищение и желание поддержать нас, быть с нами в момент победы. Мы не можем устать от войны, мы не можем сломаться… Сейчас сложилась уникальная ситуация. Для победы есть все имеющиеся элементы: есть желание и способность народа биться за себя, есть руководство государства, которое ведет этот народ на борьбу, есть партнеры, которые дают нам оружие, партнеры, принимающие санкции – по сути это второй санкционный фронт, которые они открыли против России – и есть финансовая поддержка Украины. Это элементы нашей будущей победы. Я убежден, что она непременно наступит", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Арестович рассказал, что стрелять по украинским гражданским объектам уже стало визитной карточкой российских оккупантов.

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