Так кто чья марионетка: Соловьев заявил, что украинцы руководят Байденом

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев отметился очередным бредом. Если раньше рупор Кремля уверял россиян, что Украина "марионетка Запада", то теперь риторика кардинально изменилась

В этот раз Соловьев заявил, что президент США Джо Байден полностью находится под контролем украинцев. Об этом он сказал в эфире пропагандистского ток-шоу.

Пропагандист придумал, что украинцы якобы дали Байдену какую-то "взятку", когда тот был вице-президентом во времена Барака Обамы.

"Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных штатов Америки. Давало его многократно. В конце концов этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100-процентный рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден действительно абсолютно управляемый украинцами", – заявил Соловьев.

Пропагандист считает, что США должны "возбудить уголовное дело против президента Украины" за "вмешательство во внутренние дела и сокрытие принципиально важной информации".

"И вообще мы сейчас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине", – подытожил он.