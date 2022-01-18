То же было в Грузии в 2008-м: Саакашвили оценил вероятность вторжения РФ

Саакашвили напомнил, что перед нападением на Грузию Россия эвакуировала своих дипломатов и осуществила кибератаку.
В 2008 году, перед вторжением России, в Грузии происходили подобные события, как сейчас в Украине.
Об этом в Facebook написал бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас находится за решеткой.
По его словам, в 2008 году Россия эвакуировала часть своего дипперсонала из Грузии (информацию об эвакуации российских дипломатов из Киева опровергли и МИД РФ, и МИД Украины — ред.) и осуществила ряд масштабных кибератак. Также россияне тогда эвакуировали население города Цхинвали, которое впоследствии стало "столицей" непризнанной Южной Осетии.
"То же сейчас происходит по отношению к Украине. Это может быть пока имитацией для того, чтобы проверить реакцию США и Запада, а может быть и началом агрессии. Во всяком случае, нам надо всем быть наготове", — отметил Саакашвили.
Напомним, что американская газета The New York Times сообщила о том, что Россия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины. Однако эту информацию опровергают и в МИДе Украины, и в МИДе РФ.
Ранее Госдеп США посоветовал американцам не ехать в Украину из- за российской угрозы.
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