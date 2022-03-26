"Точ, что происходить в Украине изменит ХХІ век": Кулеба рассказал о переговорах с Байденом

Байден восхищается украинцами.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о состоявшихся 26 марта в Польше переговорах с президентом США Джо Байденом.

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Об этом Кулеба сказал во время обращения.

"С президентом Байденом у нас был долгий разговор. Он присоединился к нам по двух причинах — это развитие диалога с президентом Зеленским, а также, потому что хотел выразить свое уважение и восхищение всеми украинцами, сопротивляющимися российскому агрессору. Я передаю его слова вам: каждому солдату в окопе на передовой, каждому мирному жителю Украины на оккупированной территории, оказывающему сопротивление каждому защитнику Мариуполя Мы очень подробно говорили о Мариуполе. И я хочу, чтобы вы знали — каждый, кто сейчас защищает Мариуполь, мы делаем все возможно, чтобы помочь вам. Президент Байден сказал: происходящее в Украине изменит ХХІ век", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что у Байдена есть четкое понимание того, что сейчас происходит в Украине.

"То, о чем мы всегда говорили с 2014 года – что это не война РФ против Украины. Что это - война тирании против свободного мира. Сегодня это повторил президент Байден. Мы общими усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу пользу. Второе – это слова Байдена о том, что США непреклонно будут с Украиной к победе. Ничто не заставит США ослабить поддержку Украины", — добавил Кулеба.

Министр МИД добавил, что США продолжат вводить санкции против РФ.

"Мы говорили и о том, чтобы применять санкции против всех политических фигур РФ, потому что они являются частью агрессивной машины Путина. Третье, о чем мы говорили – это каким образом "взбодрить" некоторые европейские страны, которые сейчас под разными предлогами стараются не вводить новые санкции. Четвертое — мы договорились, как и с какими странами будем работать для того, чтобы они не становились простором для обхода санкций РФ. Потому что важно отрезать России пути для обхода санкций", — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что "РФ попала в санкционный котел", который будет со временем сжиматься.

"И так будет продолжаться, пока РФ не заплатит за свои преступления", — подчеркнул министр.

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