Точка невозвращения 2026 года: эксперт спрогнозировал, что ждет Россию

Названо единственное условие, при котором путинский режим упадет / © ТСН.ua

Реклама

Российское общество входит в фазу критического излома. Если раньше у россиян была иллюзия победы, то сегодня главным маркером реальности стал тезис: война не прекратится, пока диктатор Путин остается у власти.

Об этом в своем анализе политических процессов в РФ пишет глава аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко.

От «Киев за три дня» до «сколько можно воевать»

По его мнению, россияне осознали: война будет продолжаться до тех пор, пока жив Путин.

Реклама

«Это важный сдвиг в сознании на фоне того, что война непопулярна, есть страх мобилизации и ожидания новой войны в Балтике», — отметил эксперт.

Денисенко отмечает, что за последние пять лет российское массовое сознание прошло путь от имперского высокомерия до тупика.

2021 год: «Нас все боятся».

2022-2024 годы: «Мы быстро победим».

2025 год: «Что-то идет не так».

2026 год: «Война будет продолжаться столько, сколько будет жив Путин».

Роль русских элит

«Дальше идет развилка — либо народ ломают, либо он начинает получать определенную субъектность. Что важно, эту субъектность всегда испытывают элиты, которые также могут несколько по-другому начать себя вести», — отмечает политолог.

По прогнозу Денисенко, до конца 2026 года реальная поддержка Владимира Путина может рухнуть до критической отметки. Если на последних выборах реальный показатель составлял около 72%, то при нынешней динамике Россия придет к модели: 50% — при Путине, 40% — против, 10% — «вне политики».

Реклама

Эксперт предполагает, что оппозиция Путину будет разделена между либералами и «ура-патриотами».

Путин хочет купить лояльность «ура-патриотов»

По словам эксперта, путинский режим уже сейчас попытается купить ура-патриотов участием в политике. Уже есть полуофициальное заявление о том, что 20% думы РФ будут отданы участникам войны против Украины.

Война в Кремле: Кириенко против Белоусова

По мнению политолога, российская система не готова к возвращению миллиона людей из армии. По информации Денисенко, сейчас идет ожесточенная борьба между куратором внутренней политики Сергеем Кириенко и министром обороны РФ Андреем Белоусовым за то, кто будет «главным по ветеранам».

«Белоусов здесь, безусловно, не самостоятельная фигура, а просто фронтит группу силовиков, желающих ограничить роль Киренко во внутренней политике. Думаю, в результате Путин какие-то полномочия отнимет у Кириенко, но оставит систему внутреннего конфликта между этими игроками. Но, что важнее: эта модель, как минимум, на этом этапе не устраняет широкую оппозиционность Путину и не позволяет, пока, маргинализировать большую часть ура-патриотов», — отмечает эксперт.

Реклама

Более того, он отмечает, что только минимальная часть ура-патриотов хочет бесконечной войны Путина.

Денисенко считает, что смерть путинского режима во многом будет зависеть от того, объединятся ли либералы и внутрикремлевская оппозиция.

«Режим не может не реагировать на все происходящее внизу. При этом единственная форма реакции, которую понимает режим, — закручивание гаек и репрессии. А это в свою очередь ускорит разрыв между народом и властью. При этом нам следует понимать: уменьшение поддержки Путина не означает, что народ готов к поражению в том смысле, как они его понимают», — подытожил Вадим Денисенко.

Ранее в Politico написали, что военный парад в Москве стал для Путина главным ужасом.

Реклама

Другое западное издание Independent рассказало о паранойе диктатора за свою жизнь на фоне украинских ударов вглубь РФ и серии убийств высокопоставленных российских деятелей.

Между тем, издание The New York Times проанализировало, как главный патриотический ритуал РФ стал демонстрацией слабости диктатора, и спрогнозировало, что будет с Россией дальше.

Новости партнеров