"Точка отсчета": Зеленский назвал момент, после которого Путин может резко обострить войну

Война РФ против Украины / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что парламентские выборы в России, запланированные на сентябрь, могут стать отправной точкой для новой эскалации войны со стороны Кремля.

В ходе беседы с журналистами в среду, 15 июля, глава государства высказал предположение, что после выборов российский президент Владимир Путин может прибегнуть к усилению мобилизации.

По словам Зеленского, сам результат голосования не повлияет на дальнейшие действия Кремля, поскольку он, по его мнению, будет предопределен заранее. В то же время президент отметил, что в отдельных регионах РФ и на временно оккупированных территориях все больше людей выступают за прекращение войны из-за ее непосредственных последствий.

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«Результат выборов никак не повлияет на эту эскалацию, поскольку он станет известен еще до выборов. Но то, что это отправная точка, после которой Путин может предпринимать какие-то шаги по эскалации — это бесспорно», — заявил Зеленский.

Президент высказал предположение, что одним из таких шагов может стать новая волна мобилизации в России.

«Мы понимаем, что это может означать усиление мобилизации. Увеличить количество контрактников он не сможет, потому что придется платить большие деньги. Поэтому он может пойти на усиление мобилизации там, где не потребуется заключать такие контракты. Мы думаем об этом, к таким шагам нужно готовиться», — подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский предупредил, что Кремль может прибегнуть и к другим формам эскалации, в частности к попыткам продемонстрировать военные успехи или усилить давление на другие государства.

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«У Путина есть и другие возможности для эскалации. Все, что можно продемонстрировать, а затем преподнести как преимущество на поле боя или победу где-то. Где это может произойти, на какую страну он может оказать давление — я не могу сказать. Мы должны готовиться к любым вызовам», — подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что Украина продолжает свои операции, которые, по его словам, могут подтолкнуть Кремль к переговорам.

Зеленский также сообщил, что уже поделился с руководством Европейского Союза и президентом США своим видением мер, которые могут ускорить готовность России к переговорному процессу.

Напомним, что, несмотря на авторитарный характер российского режима, Путин до сих пор избегает объявления новой волны мобилизации из-за опасений непредсказуемой реакции общества.

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