Точно не май: когда могут состояться выборы — политолог назвал срок

Когда будут выборы / © ТСН

Выборы с референдумом по мирному плану не состоятся ни в мае этого года, ни в ближайшие месяцы.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Он пояснил, что выборы и референдум в Украине могут пройти только в случае согласования мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США. Однако пока он не видит никакой прямой предпосылки для такого мирного соглашения «вообще в ближайшие месяцы». Напротив, гораздо более вероятен сценарий — мирные переговоры в который раз завершатся ничем.

Фесенко уверен: если ключевой темой мирных переговоров и дальше будет территориальный вопрос и российское требование о выводе украинских войск из Донбасса, то тупик в мирных переговорах неизбежен.

«С чем я могу согласиться, так это с тем, что в президентской команде могут быть планы по объединению президентских выборов и всеукраинского референдума об утверждении мирного соглашения. Но если не будет мирного соглашения, то, соответственно, не будет предмета для референдума. А если не будет прекращения боевых действий, то невозможно будет провести нормальные выборы, и референдум также», — отметил политолог.

Кроме того, Фесенко отметил, что даже в случае заключения мирного соглашения невозможно сразу начать избирательный процесс и выборы за 60 дней. По его мнению, Украина пока абсолютно не готова к любым выборам и референдуму в организационном, техническом, финансовом и правовом смысле.

«Руководители ЦИК и почти все эксперты по вопросам избирательного права и избирательных процедур утверждают, что для подготовки и проведения послевоенных выборов после прекращения военного положения нужно не менее полугода. Насколько мне известно, такое же мнение господствует и в рабочей группе, созданной Верховной Радой», — говорит политолог.

Будет ли голосование онлайн

Что касается голосования в режиме онлайн, то и в экспертной и политической среде к этому относятся крайне критически. И упомянутая уже рабочая группа Верховной Рады не поддерживает эту идею», — отмечает Фесенко.

Готовится ли Офис президента к выборам

Фесенко заявил, что не видит никакой готовности к выборам (в том числе и в политтехнологическом плане) со стороны Офиса президента.

«Кто-то там может и рисует красивые презентации о подготовке к президентским выборам и референдуму, но никаких признаков реальной практической работы в этом направлении не наблюдается. Поэтому выборы в мае — это абсолютно нереальная история», — подытожил он.

Напомним, британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США. Однако сам глава государства опроверг эту информацию.