"Точно не прощаемся": Ермак поговорил с Анджелиной Джоли и раскрыл темы разговора

"Точно не прощаемся": Ермак поговорил с Анджелиной Джоли и раскрыл темы разговора

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с киноактрисой и послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелиной Джоли. В частности, обсудили необходимость практических шагов для решения проблем, с которыми сталкиваются украинские дети из-за войны.

Ермак отметил, что именно по его приглашению Джоли ранее посетила Украину с гуманитарной целью.

Об этом руководитель ОП написал в Сети 6 мая.

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"Джоли провела в нашей стране два дня, встречалась с людьми и детьми, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за войны, общалась с волонтерами. Очень важно, когда такой вдохновенный человек общается с теми, кому тяжело. Положительные эмоции важны в сложные времена", – говорится в сообщении.

Ермак сообщил, что во время разговора с Джоли обсудил необходимость практических шагов для решения проблем, с которыми сталкиваются украинские дети из-за войны, в частности из-за вынужденного переселения, разлуки с близкими, физических и психологических травм.

По словам главы ОП, актриса готова взаимодействовать с ответственными лицами и структурами, непосредственно заботящимися о проблемах детей, чтобы надлежащим образом организовать всю необходимую деятельность и оказать практическую помощь. Отдельным вопросом являются дети, оставшиеся без попечения или находящиеся на временно оккупированных территориях.

Ермак также рассказал Джоли и призвал присоединиться к инициативе United24, которая позволяет помочь Украине через несколько кликов.

"Благодарю Анджелину Джоли за визит и замечательный разговор. Точно не прощаемся", – заметил руководитель ОП.

Напомним, что неделю назад Анджелина Джоли посетила запад Украины, а именно Львов. Там актриса в районе Сыхова зашла в кафе, после чего посетила львовский железнодорожный вокзал. Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично. Кроме того, посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей. Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске.

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