Точно снимут: Лавров ожидает отмены санкций после саммита на Аляске

Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров предположил, что по результатам встреч Трампа и Путина с России снимут некоторые санкции.

Об этом он сказал в ответ на вопросы СМИ.

«Они точно их снимут, по крайней мере некоторые, это точно», — сказал Лавров.

Напомним, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.