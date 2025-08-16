ТСН в социальных сетях

Политика
360
1 мин

Точно снимут: Лавров ожидает отмены санкций после саммита на Аляске

Лавров заявил, что ожидает, что США отменят некоторые санкции против России после встречи Путина и Трампа.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров предположил, что по результатам встреч Трампа и Путина с России снимут некоторые санкции.

Об этом он сказал в ответ на вопросы СМИ.

«Они точно их снимут, по крайней мере некоторые, это точно», — сказал Лавров.

Напомним, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.

