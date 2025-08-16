- Дата публикации
Категория
Политика
Точно снимут: Лавров ожидает отмены санкций после саммита на Аляске
Лавров заявил, что ожидает, что США отменят некоторые санкции против России после встречи Путина и Трампа.
Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров предположил, что по результатам встреч Трампа и Путина с России снимут некоторые санкции.
Об этом он сказал в ответ на вопросы СМИ.
«Они точно их снимут, по крайней мере некоторые, это точно», — сказал Лавров.
Напомним, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.