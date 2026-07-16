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"Тогда и начнутся настоящие переговоры": в ЕС сделали заявление о Путине
Удары Украины по России могут вынудить Путина к переговорам, считает еврокомиссар Кубилюс.
Успехи Украины в нанесении дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам России могут стать решающим фактором, который заставит Кремль перейти к реальным переговорам о мире.
Такое мнение высказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euronews.
По его словам, последние операции Украины существенно изменили ситуацию в поле боя и усилили переговорные позиции Киева.
«Поражает то, чего Украине удалось достичь за последние полгода благодаря ударам в глубоком тылу противника», — отметил Кубилюс.
Он подчеркнул, что атаки на российские военные корабли, энергетическую инфраструктуру и другие стратегические объекты демонстрируют неспособность Москвы реализовать свои военные цели.
«Такое развитие событий должно стать четким сигналом для Путина и его окружения, что оно не способно добиться значительного прогресса в своих военных целях. В это время должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире», — заявил еврокомиссар.
ЕС продолжит поддерживать Украину
Кубилюс напомнил, что Европейский Союз уже одобрил кредитную программу в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды Украины.
Кроме того, на этой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев объявила о новой договоренности по производству и поставке беспилотников.
Европа наращивает оборону
Кубилюс прокомментировал оборонную политику ЕС и отметил, что некоторые страны скорректировали свои планы по использованию средств из европейской программы SAFE на 150 млрд евро из-за бюджетных ограничений.
В то же время, по его словам, страны восточного фланга НАТО остаются наиболее активными участниками программы, поскольку именно они больше всего инвестируют в усиление обороноспособности, в частности, в развитие систем беспилотников и средств борьбы с ними.
Напомним, ранее в НАТО провалили ответ на очередной российский дрон в Румынии. 29 мая российский дрон типа «Герань-2» попал в 10-этажное здание в румынском городе Галац. А президент страны Никушор Дан сделал скандальное заявление, призвав россиян убедиться, что когда они наносят удары «по городам с другой стороны Дуная».
Тем временем Анкара призвала прекратить удары по энергетике и Черному морю и предложила вариант окончания войны.