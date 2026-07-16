"Тогда и начнутся настоящие переговоры": в ЕС сделали заявление о Путине

Кубилюс / © Associated Press

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Успехи Украины в нанесении дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам России могут стать решающим фактором, который заставит Кремль перейти к реальным переговорам о мире.

Такое мнение высказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euronews.

По его словам, последние операции Украины существенно изменили ситуацию в поле боя и усилили переговорные позиции Киева.

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«Поражает то, чего Украине удалось достичь за последние полгода благодаря ударам в глубоком тылу противника», — отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что атаки на российские военные корабли, энергетическую инфраструктуру и другие стратегические объекты демонстрируют неспособность Москвы реализовать свои военные цели.

«Такое развитие событий должно стать четким сигналом для Путина и его окружения, что оно не способно добиться значительного прогресса в своих военных целях. В это время должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире», — заявил еврокомиссар.

ЕС продолжит поддерживать Украину

Кубилюс напомнил, что Европейский Союз уже одобрил кредитную программу в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды Украины.

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Кроме того, на этой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев объявила о новой договоренности по производству и поставке беспилотников.

Европа наращивает оборону

Кубилюс прокомментировал оборонную политику ЕС и отметил, что некоторые страны скорректировали свои планы по использованию средств из европейской программы SAFE на 150 млрд евро из-за бюджетных ограничений.

В то же время, по его словам, страны восточного фланга НАТО остаются наиболее активными участниками программы, поскольку именно они больше всего инвестируют в усиление обороноспособности, в частности, в развитие систем беспилотников и средств борьбы с ними.

Напомним, ранее в НАТО провалили ответ на очередной российский дрон в Румынии. 29 мая российский дрон типа «Герань-2» попал в 10-этажное здание в румынском городе Галац. А президент страны Никушор Дан сделал скандальное заявление, призвав россиян убедиться, что когда они наносят удары «по городам с другой стороны Дуная».

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Тем временем Анкара призвала прекратить удары по энергетике и Черному морю и предложила вариант окончания войны.

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