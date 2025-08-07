Токсичные отношения Трампа и Путина: в Independent объяснили их опасность для Запада

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН

Саммит между президентами США и РФ по миру в Украине должен стать историческим моментом для оптимизма, однако от Лондона до Токио руководители разведок затаили дыхание из-за опасений, что эта встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может напоминать свидание агента с его куратором.

Об этом пишет Independent.

Фаворит Кремля

Обозреватель издания Сэм Кили утверждает, что, хотя нет доказательств, что Дональд Трамп «работает» на Владимира Путина, есть много фактов, подтверждающих, что он поддерживает кремлевскую повестку. В частности, Трамп делал все возможное, чтобы помешать Украине защищаться от российской агрессии, сокращал поставки оружия и ограничил доступ к данным американской разведки во время контрнаступления. Он также публично обижал украинского президента и обвинял его в риске развязать третью мировую войну.

Тем временем Путин, бывший агент КГБ и мастер манипуляций, одержим идеей возвращения Украины в сферу влияния России. Он никогда не скрывал своих амбиций. Путин был в восторге от Brexit, поскольку это ослабило Европейский Союз, а также вмешивался в выборы в США в 2016 году.

Недоверие Запада и ослабление демократии

Трамп, в свою очередь, ослаблял американскую демократию, игравшую на руку Путину. Трамп оказывал давление на судебную систему, игнорировал демократические нормы и обогащал свою семью во время президентства.

Кроме того, разведывательная сеть «Пяти глаз», объединяющая США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, работает под напряжением, ведь ее участники не доверяют Трампу. Журналист отмечает, что Трамп имеет привычку разглашать секретные материалы и хранить их в неположенных местах.

Первая встреча Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году длилась более двух часов, и на ней присутствовал только один американский переводчик, чьи заметки Трамп забрал после встречи. Когда его спросили, согласен ли он с выводами разведки США по вмешательству России в выборы, он ответил: «Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу никаких причин, почему это была бы она».

Иллюзия санкций и напряжение в НАТО

Журналист также указывает на то, что хотя Трамп и угрожал Путину санкциями, они, скорее всего, окажутся «беззубыми» и не окажут существенного влияния на Россию. Трамп не обещал возобновить поставки оружия Украине и предоставлять войска для обеспечения мира в будущем.

Из-за политики Трампа между членами НАТО возросло напряжение, и лидеры Альянса больше не воспринимают США как надежного союзника.

«Отношения Трампа с Путиным токсичны для Запада, для Европы и подрывают основы демократии», — резюмирует Сэм Кили.

Напомним, встреча Трампа и Путина на следующей неделе станет решающей для дальнейшего сценария войны в Украине. По словам госсекретаря США Марк Рубио, «территориальный вопрос» является ключевым элементом прекращения войны.