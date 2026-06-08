"Толчок дипломатии для завершения войны": Зеленский о деталях разговора с посланниками Трампа в Кишиневе

Зеленский заинтриговал итогами переговоров с посланниками Трампа / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, а также уточнил, о чем речь шла во время беседы.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

Разговор состоялся сегодня, 8 июня, в аэропорту Кишинева, где самолет украинского лидера совершал техническую посадку. По словам главы государства, диалог оказался очень конструктивным.

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«Благодарен за готовность работать максимально активно уже на этих неделях, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины», — сказал он.

Зеленский выразил понимание, что сейчас внимание мирового сообщества, в том числе Вашингтона, больше приковано к обострению вокруг Ирана, но добавил, что общая цель Украины и США по восстановлению мира в Европе остается неизменным приоритетом.

«Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве. Благодарен за уважение к украинцам и положительную оценку позиций Украины. Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство», — подытожил Зеленский.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во время короткой остановки в Кишиневе.

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Ранее в The New York Times написали, что команда Трампа теряет терпение в переговорах по прекращению войны в Украине.

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