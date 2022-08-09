"Только для вас волшебные виды Мухосранска": Стефанчук отреагировал на отказы стран ЕС выдавать визы россиянам

Страны Евросоюза одна за другой отказывают в выдаче виз россиянам. Теперь граждане РФ не смогут посещать мировые столицы во время отпуска и нести свою пропаганду.

В конце августа главы МИД стран ЕС должны собраться и обсудить вопросы запрета виз для россиян на общеевропейском уровне.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Сети.

"Страны Европейского Союза одна за другой отказывают в выдаче виз россиянам. И для этого не нужны долгие обсуждения и пространные дискуссии. Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Бельгия – страны, не колеблясь, вводят ограничения и показывают россиянам: в Европе им не рады", – говорится в сообщении спикера парламента.

Он добавил, что, наконец, все поняли, что жить в цивилизованном мире и пропагандировать войну – это несовместимые вещи.

Стефанчук также обратил внимание, что отныне россияне не смогут приезжать в мировые столицы во время отпуска, наслаждаться благами, к которым они не приложили ничего, нести свою пропаганду и восхвалять свой образ жизни.

"Добро пожаловать в СССР, вы же этого хотели? Теперь только для вас: волшебные виды Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-@бенево", — заявил председатель ВР.

Он добавил, что когда в конце августа главы МИД стран ЕС соберутся и обсудят вопросы запрета виз для россиян на общеевропейском уровне, то это будет кратчайшее обсуждение и единодушное одобрение.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС.

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