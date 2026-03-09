"Только дураки думают иначе": Трамп резко высказался о ценах на нефть из-за Ирана

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке на фоне эскалации конфликта с Ираном и заявил, что временный рост цен на нефть оправдан.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана, цены на нефть быстро снизятся.

"Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут, когда будет уничтожена иранская ядерная угроза, - это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира", - написал он.

Американский президент также резко отреагировал на возможную критику такой позиции.

"Только дураки думают иначе", - заявил Трамп.

Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и военных ударов по объектам Ирана, что повлекло за собой колебания на мировом нефтяном рынке.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что из-за вероятной блокировки Ираном ключевой нефте-газовой транзитной артерии, идущей через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем придется сократить. Следовательно , будет уменьшено производство горючего, что приведет к его реальному дефициту.

Как война на Ближнем Востоке влияет на рынок горючего

Напомним, после начала военной олперации США и Израиля на Ближнем Востоке Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, угрожая атаковать суда, которые отважатся туда зайти.

Крупнейшие экономики Азии столкнулись с энергетическим кризисом, заставляющим правительства приостанавливать экспорт горючего и открывать стратегические резервы.

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли – на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.