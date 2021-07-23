"Только если попросят жена, Зеленский и Шмыгаль": Малюська заявил, что в отставку не собирается

"Только если попросят жена, Зеленский и Шмыгаль": Малюська заявил, что в отставку не собирается

Министр отметил, что за кресло не держится.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что уйдет в отставку, если его об этом попросят три человека — его жена, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, что будет, если ВР или правительство решит отправить его в отставку, пишет "Укринформ".

"Слухов множество, и я всегда, с первого дня, говорил сразу, что я за кресло не держусь. Решением парламента, я безусловно, уйду в отставку, но есть еще три человека, слов которых достаточно, чтобы я сразу написал заявление и уже собирал вещи — это президент, премьер и жена моя. Со всеми названными людьми — (сейчас — ред.), не было таких разговоров ", — рассказал Малюська.

По его словам, нет незаменимых людей, "есть команда, есть Минюст, и Минюст сильный, мы создали очень хорошую команду".

"Но тем не менее, разговоров (о его отставке с ним пока — ред.) не было, просьб — не было, я пока еще чувствую в себе силы немного поработать", — сообщил министр.

По его словам, после того, как он уйдет в отставку, он может ориентировочно на неделю поехать отдохнуть на море с семьей.

"Но как только будет желание кого-либо из названных лиц (супруги, премьера или президента — ред.) — я сразу на море на неделю, а потом — работать в другом месте", — уточнил Малюська.

Напомним:

Советник министра внутренних дел Шкиряк уволился с должности после выхода из отпуска.

с должности после выхода из отпуска. 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции.

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