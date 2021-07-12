Только личное решение Путина: в СНБО сообщили, что может заставить боевиков покинуть Донбасс

Только личное решение Путина: в СНБО сообщили, что может заставить боевиков покинуть Донбасс

Данилов отметил, что Украина очень "хотела бы, чтобы россияне убрались с нашей территории" и война закончилась.

Для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина. В то же время перед Днем Независимости Украины в ООС продолжают работать снайперы, погибают украинские военные.

Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов во время брифинга 12 июля.

По его словам, в прошлом году на Донбассе в аналогичный период было меньше обстрелов со стороны боевиков, а в этом году фиксируют работу вражеских снайперских групп, смерти украинских военных.

"Мы бы очень хотели бы, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и это закончилось бы. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решение на первых этапах", — заявил Данилов.

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При этом он добавил, что пока не располагает информацией об угрозе активизации боевых действий на Донбассе.

"Что касается активных военных действий, ничего не могу сказать. Мы сейчас не наблюдаем того, что они должны готовиться ко Дню Независимости. Вы знаете, что у нас ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые сегодня оккупированы Российской Федерацией, непростая, сложная", — добавил Данилов.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил ситуацию в ОРДЛО с концлагерем.

Кроме того, Алексей Данилов предупредил, что Российская Федерация накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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