Только несколько помощников, медики и охранники: кто входил в сопровождение Байдена в Украине

В ходе визита в Украину президента США Джо Байдена сопровождала лишь небольшая команда – несколько ближайших помощников, медики, фотограф и охранники.

Об этом пишет "Голос Америки" в сообщении в социальных сетях.

Сам визит Белый дом называет историческим и беспрецедентным, в частности, относительно уровней опасности и рисков, ведь, в отличие от предыдущих визитов президентов в зоны боевых действий, таких как Ирак и Афганистан, на этот раз США не имели военного присутствия в стране назначения и не контролировали критически важное инфраструктуру, что делало визит действующего президента еще сложнее, говорят чиновники.

Визит Байдена в Украину планировали несколько месяцев с привлечением нескольких офисов в Белом доме, коллег из Пентагона, тайной службы и, конечно, разведки, отвечающей за оценку угроз во время визита, заявили представители Белого дома во время брифинга для прессы в понедельник.

В то же время, лишь несколько человек в каждом из этих учреждений принимали участие в планировании оперативной безопасности. Президент был полностью проинформирован о каждом этапе плана и любых возможных непредвиденных ситуациях, а затем принял окончательное решение – ехать или не ехать – после общения в Овальном кабинете и телефонного разговора с некоторыми ключевыми членами его кабинета национальной безопасности в пятницу, сообщили чиновники. США.

Детали тщательного планирования визита обнародовали в понедельник во время брифинга для представителей СМИ директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и главный заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер.

Напомним, что ранее эксперты назвали главные итоги визита Байдена в Киев. Напомним, Белый дом обещает поддерживать Украину до ее окончательной победы в войне.

Добавим, что журналисты выяснили, что встреча Байдена и президента Владимира Зеленского могла состояться не в Киеве.

Глава США ехал поездом из Польши в Украину. Утром 21 февраля Байден уже прибудет в Варшаву, где пробудет два дня.

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