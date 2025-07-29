Только одна страна может заставить Путина остановить войну, и это — не США

Санкции не заставят Путина прекратить войну / © Associated Press

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Россия уже входит в список наиболее санкционированных стран в мире, поэтому нелетальные меры, такие как санкции или тарифы, не способны реально повлиять на Кремль. Настоящий прорыв может произойти только тогда, когда Китай займет четкую позицию против главы РФ Владимира Путина и призовет его отступить.

Об этом сказал военный аналитик Майкл Кларк, передает Sky News.

Он заявил, что никакие санкции сами по себе не заставляют Путина прекратить войну, хотя они остаются важным инструментом давления.

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В ответ на вопрос, могут ли нелетальные меры — например санкции или тарифы — реально повлиять на Кремль, Кларк отметил, что Россия уже входит в перечень наиболее санкционированных стран в мире.

«Санкции важны, но сами по себе они никогда не действуют. Они эффективны только как часть более широкого пакета давления», — объяснил эксперт.

По его словам, можно усиливать санкции и более активно их контролировать, но настоящий прорыв может произойти только в том случае, если Китай займет четкую позицию против Путина и призовет его отступить.

У Китая нет особой мотивации прекращать эту войну.

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Он добавил, что именно такой шаг — позиция Китая против войны — был бы тем единственным решающим фактором, способным изменить ход событий.

Напомним, президент США Дональд Трамп существенно сократил сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина. Вместо 50 дней он оставил 12.

В Кремле этим не очень обрадовались.

Тем временем стало известно, что Пекин передает Москве передовые технологии для убийственных дронов.

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