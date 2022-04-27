Только политический путь: Молдова прокомментировала заявление Арестовича о "взять под контроль Приднестровье"

Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировало заявление советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что государство сможет взять под контроль непризнанное Приднестровье, если о помощи попросит сама Молдова.
Власти Молдовы намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем, заявили в Бюро реинтеграции.
Об этом пишет NewsMaker.
В молдавском ведомстве сослались на закон о правовом статусе региона.
"Там четко сказано, что урегулировать приднестровский конфликт можно политическим путем и только посредством мирных решений, исключающих военные и другие силовые действия. А также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдовы", — говорится в заявлении.
Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью к Румынии и Украине. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь.
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