Только половина стран G20 поддерживают санкции против России — Bloomberg

Половина стран группы G20 не поддерживают санкции США и Европы против России, а также выступают против полной изоляции РФ.

В отличие от "Группы семи", G20 не так активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. К этому присоединилась только половина из 20 стран.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, высокопоставленные чиновники из западных стран накануне отправились в турне по Юго-Восточной Азии и Африке, чтобы создать большую коалицию против РФ, но не получили согласия. Часть государств G20 хоть и не помогают Москве обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.

Главным другом России оказался Китай. За несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, лидер Китая пожал руку Путину и заявил о "безграничной" дружбе. Кроме того, расходы Китая на российскую нефть резко возросли после начала войны — в июне он потратил на 72% больше российских энергоносителей, чем годом ранее.

Отмечается, что такая позиция G20 делает невозможным инициативу США по ограничению мировых цен на нефть из России.

Отметим, несмотря на заявления российских властей, экономика РФ терпит огромный ущерб из-за санкций, введенных Европой. Неблагоприятные экономические условия ограничивают возможность России финансировать агрессию против Украины.

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