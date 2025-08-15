Трамп и Путин / © ТСН

На Аляске начался саммит президента США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Эта встреча стала для российского диктатора моментом, к которому он долго стремился.

Такое мнение высказал московский корреспондент Айвор Беннетт, пишет Sky News.

По словам Беннетта, Путин получил впечатляющий прием на американской земле, являющейся эквивалентом государственного визита. В отличие от ожидаемых санкций его приветствовали со всеми почестями, включая красную дорожку, рукопожатие и пролет самолетов.

«Только Северная Корея устроила бы такой прием для обвиняемого в военных преступлениях», — отмечает Беннетт.

Журналист подчеркивает, что такой прием знаменует конец изоляции Путина от Запада и превращает его из «изгоя» в «партнера».

«Это — демонстративное завершение его изоляции от Запада самым эффектным способом. Вместо санкций Дональд Трамп вознаградил Путина фактически государственным визитом. Изгоя сейчас больше воспринимают как партнера», — добавляет корреспондент.

Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным проходят на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Изменился формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.

Во время встречи лидеры сошли с самолетов и поздравили друг друга на красной дорожке. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему. Затем они пожали руки перед многочисленными камерами и делегациями.