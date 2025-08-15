- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1127
- Время на прочтение
- 1 мин
Только Северная Корея могла бы приветствовать военного преступника — Sky News
Путин получил от Трампа то, к чему стремился.
На Аляске начался саммит президента США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Эта встреча стала для российского диктатора моментом, к которому он долго стремился.
Такое мнение высказал московский корреспондент Айвор Беннетт, пишет Sky News.
По словам Беннетта, Путин получил впечатляющий прием на американской земле, являющейся эквивалентом государственного визита. В отличие от ожидаемых санкций его приветствовали со всеми почестями, включая красную дорожку, рукопожатие и пролет самолетов.
«Только Северная Корея устроила бы такой прием для обвиняемого в военных преступлениях», — отмечает Беннетт.
Журналист подчеркивает, что такой прием знаменует конец изоляции Путина от Запада и превращает его из «изгоя» в «партнера».
«Это — демонстративное завершение его изоляции от Запада самым эффектным способом. Вместо санкций Дональд Трамп вознаградил Путина фактически государственным визитом. Изгоя сейчас больше воспринимают как партнера», — добавляет корреспондент.
Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным проходят на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Изменился формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.
Во время встречи лидеры сошли с самолетов и поздравили друг друга на красной дорожке. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему. Затем они пожали руки перед многочисленными камерами и делегациями.