"Только тогда мы можем общаться": Зеленский сказал, кто должен сесть за стол переговоров с Россией

Только в этом формате, по словам Зеленского, можно говорить с Россией.

Украина видит себя частью системы безопасности в таких союзах, как НАТО и ЕС, и в интересах украинского народа подойти к переговорному процессу с РФ с усиленной помощью партнеров, с оружием из Плана победы в достаточном количестве, дальнобойными ракетами и приглашением в НАТО.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с новым руководством европейских институтов.

Зеленский заявил, что самый трудный вопрос, связанный с потенциальными мирными переговорами с Россией, это личность переговорщика, ведь сейчас она не хочет мира.

По его словам, замороженный конфликт без сильной позиции для Украины приведет к тому, что через некоторое время глава Кремля Владимир Путин вернется и разрушит Украину полностью.

"Только тогда мы можем сесть и общаться. Кто за этим столом будет? Россия, Украина, ЕС и НАТО. Почему? Потому что мы видим себя как часть системы безопасности в этих союзах", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что только в этом формате понимает, о чем можно будет говорить с Россией.

"Самый трудный вопрос, который нам предстоит решать... лицо, которое будет сидеть напротив. И если оно не захочет мира, не захочет видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться с таким лицом? Такова моя позиция", — добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский ответил, признает ли Украина оккупацию своих территорий ради членства в НАТО. По его словам, Украина никогда не признает оккупацию. Этого не будет даже ради членства в Североатлантическом союзе.

Читайте также: