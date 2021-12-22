Только три человека: Зеленский определил уполномоченных, которые могут комментировать внешнюю политику Украины

Только три человека: Зеленский определил уполномоченных, которые могут комментировать внешнюю политику Украины

Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил, что комментировать внешнюю политику Украины могут только три чиновника.

Соответствующий указ №671 появился на сайте Офиса президента 22 декабря.

Согласно документу, делать официальные заявления по внешней политике Украины могут:

президент, премьер-министр, министр иностранных дел Украины.

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", — говорится в документе.

Как говорится в указе, целью такого решения Зеленский называет обеспечение единства внешнеполитического курса, усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений и надлежащее исполнение международных договоров Украины.

Комментарии и заявления других лиц, независимо от занимаемой должности, не будут считаться официальной позицией Украины.

Также Зеленский своим указом определил, что государственные органы при осуществлении внешних сношений должны согласовывать с Министерством иностранных дел Украины в форме письменных запросов:

подготовку иностранных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину;

официальные заявления, комментарии по реализации государственной политики в сфере внешних сношений, инициативы международного характера;

инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях, межгосударственных объединениях;

подготовку международных двусторонних или многосторонних документов независимо от их конкретного наименования и других органов, с которыми заключается такой документ;

предложения по кандидатурам для назначения представителями в уставных и других органах международных организаций;

проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, других мер;

участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях уставных и других органов международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий и других двусторонних и многосторонних органов.

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Кроме того, теперь в случае проведения в Украине международных переговоров, встреч, бесед в украинскую сторону должны быть включены:

премьер-министр Украины — первый заместитель или заместитель министра иностранных дел Украины;

первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины — руководитель соответствующего структурного подразделения аппарата Министерства иностранных дел Украины;

министр Украины, руководитель другого центрального органа исполнительной власти, государственного органа.

В случае проведения за рубежом международных переговоров, встреч, бесед должны быть включены:

премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министры, руководители других центральных органов исполнительной власти, государственных органов.

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