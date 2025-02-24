Только Украина может определить время для мирных переговоров – председатель Европейского совета

Коста отметил, что эта война не только об Украине, но и безопасности Европы.

Украина сама вправе определить, когда будут благоприятные условия для начала мирных переговоров.

Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил во время совместного заседания "Поддерживай Украину" президента Владимира Зеленского и высоких иностранных гостей в Киеве 24 февраля.

"Безусловно, только Украина может решать, когда возникнут условия для начала эффективных и длительных мирных переговоров. Конечно, все мы приветствуем большие усилия президента Трампа в том, чтобы пожать на Путина, Россию", — рассказал он.

По его словам, двусторонние переговоры могут открыть путь мирным переговорам, но только Украина решит, когда для этого будут условия.

"И с началом переговоров я надеюсь, что эти двусторонние переговоры откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина может вышить, когда для этого уже наступили условия. Но эта война не только об Украине. Эта война и о европейской безопасности", — резюмировал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в участии Зеленского в переговорах нет нужды. По мнению Трампа, у президента Украины было три года, чтобы договориться с Путиным.

Читайте также: