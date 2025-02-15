Только украинцы смогут вести дискуссии о мире, а мы поможем им — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал 15 февраля 2025 телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Эмманюэль Макрон заявил в сообщении в соцсети Х.

"Если президент США Дональд Трамп действительно может убедить президента Путина прекратить агрессию против Украины, это отличная новость. Тогда только украинцы смогут вести дискуссии за крепкий и продолжительный мир. Мы поможем им по этому делу", — отметил Макрон.

"И нам, европейцам, нужно будет усилить нашу коллективную безопасность и стать более автономными. Франция будет в полной мере играть свою роль в ускорении этого процесса. Более сильная и суверенная Европа, сделаем это сейчас", — резюмировал французский президент.

Напомним, что ранее Макрон заявил, что Трамп создал окно возможностей, теперь только Зеленский может договориться о прекращении войны.

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