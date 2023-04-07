"Только Зеленский может определить, готов ли он готов вести переговоры": в Белом доме напомнили принцип об участии Украины

Администрация США напомнила принцип, что не может быть переговоров по Украине без Украины.

Также украинское руководство должно определять готовность к подобным переговорам.

Об этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Только президент Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины», – отметил представитель Белого дома.

Таким образом, он ответил на просьбу прокомментировать публикации с сигналами из Киева о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с Москвой по Крыму.

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Ранее накануне влиятельное издание Financial Times распространило комментарий замруководителя ОПУ Андрея Сибиги. Украинский чиновник, в частности, заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой будущее Крыма, если ВСУ достигнут предела временно оккупированного россиянами Крыма.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, и когда мы окажемся на админгранице с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — приводит издание высокопоставленного представителя ОПУ.

Напомним, в среду, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон начал трехдневный визит в Китай. Впоследствии он сообщил, что именно приближение мира в Украине станет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита.

Добавим, что украинское руководство на фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины делает смелые прогнозы по освобождению оккупированных территорий и завершению войны.

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