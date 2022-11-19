Только Зеленский может принять решение о переговорах с РФ: в Белом доме убеждают, что не давят на Украину

Вашингтон поддерживает дипломатическое решение, но не подталкивает к переговорам.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, ведь это решение "может принять только президент Владимир Зеленский".

Об этом пишет Голос Америки 18 ноября.

По его словам, "Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как будут выглядеть эти переговоры".

"Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование – это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск Путиным", – отметил Кирби и заверил, что никто не толкает украинского лидера как можно скорее начать диалог со страной-агрессорской Россией.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, писало, что якобы высокопоставленные чиновники США начали подталкивать Киев к мирным переговорам на случай, если зима затормозит динамику на фронте.

Киев будет решать, когда и на каких условиях вести переговоры с Россией - Столтенберг

Читайте также: