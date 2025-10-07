"Томагавки" для Украины: эксперт объяснил, повлияют ли намеки Трампа на Путина

Ракета "Томагавк" / © Getty Images

Намеки президента США Дональда Трампа на передачу Украине "Томагавков" не заставят российского лидера Владимира Путина остановить войну. У диктатора нет стимула этого делать.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики.

«У меня очень нехорошие ощущения, что Путин не собирается этого делать. У него сейчас мотивации прекращать войну не прибавилось, по сравнению с прошлым годом. Следовательно, нет гарантий, что он это сделает в ближайшие месяцы», — сказал он.

Эксперт отметил, что прекращение войны может повлечь за собой внутренний политический кризис в самой России. По его мнению, это заставит общество задавать вопросы власти. Как следствие, Путин может лишиться ее.

"Так почему ему принять войну, которая является сдерживающим фактором для таких вопросов?", - заключил эксперт.

Ранее говорилось, что эпопея по предоставлению Украине ракет "Томагавк" от США может затянуться на месяцы.

Все из-за подхода Трампа. Дело в том, что речь идет прежде всего о средстве давления на Путина и попытке заставить его пойти на переговоры, и только потом усиления наших военных способностей.

"Скорее всего, поставка и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или несколько десятков, но стрелять ими сразу не позволять и удивляться реакции кремля. Если реакции не будет - сможем ударить несколькими по российскому пограничному. Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры - рады говорит нардеп Егор Чернев.