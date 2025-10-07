- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 2 мин
"Томагавки" для Украины: эксперт объяснил, повлияют ли намеки Трампа на Путина
Трамп пытается повлиять на Путина информационно, говоря о возможности предоставления украинцам ракет "Томагавк". Но это не заставит российского лидера сесть за стол переговоров.
Намеки президента США Дональда Трампа на передачу Украине "Томагавков" не заставят российского лидера Владимира Путина остановить войну. У диктатора нет стимула этого делать.
Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики.
«У меня очень нехорошие ощущения, что Путин не собирается этого делать. У него сейчас мотивации прекращать войну не прибавилось, по сравнению с прошлым годом. Следовательно, нет гарантий, что он это сделает в ближайшие месяцы», — сказал он.
Эксперт отметил, что прекращение войны может повлечь за собой внутренний политический кризис в самой России. По его мнению, это заставит общество задавать вопросы власти. Как следствие, Путин может лишиться ее.
"Так почему ему принять войну, которая является сдерживающим фактором для таких вопросов?", - заключил эксперт.
Ранее говорилось, что эпопея по предоставлению Украине ракет "Томагавк" от США может затянуться на месяцы.
Все из-за подхода Трампа. Дело в том, что речь идет прежде всего о средстве давления на Путина и попытке заставить его пойти на переговоры, и только потом усиления наших военных способностей.
"Скорее всего, поставка и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или несколько десятков, но стрелять ими сразу не позволять и удивляться реакции кремля. Если реакции не будет - сможем ударить несколькими по российскому пограничному. Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры - рады говорит нардеп Егор Чернев.